Governo: post provocatorio M5S Lanzi, 'Draghi? Mi farò un aperitivo' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il senatore M5S Gabriele Lanzi commenta le dimissioni di Mario Draghi con un post provocatorio sui social. "Vado a passeggiare per Roma. Mi farò pure un aperitivo”, scrive Lanzi postando la foto di uno spritz. "Ora spengo il telefono", "se riuscite spegnete pure voi. Non faranno che dire che è colpa nostra. Anche basta. Viene sera a casa di tutti”. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il senatore M5S Gabrielecommenta le dimissioni di Mariocon unsui social. "Vado a passeggiare per Roma. Mipure un”, scriveando la foto di uno spritz. "Ora spengo il telefono", "se riuscite spegnete pure voi. Non faranno che dire che è colpa nostra. Anche basta. Viene sera a casa di tutti”.

