Governo, De Masi: “La mossa di Conte è necessaria per far sopravvivere il M5s. Se rientra Di Battista, arrivano al 16%. Di Maio? Non ha voti” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Dall’inizio del Governo Draghi a oggi, il M5s ha perso 7-8 punti percentuali, quindi è chiaro che la permanenza in questo Governo non faceva altro che farlo dimagrire. Di questo passo, tra 6 mesi sarebbe quasi scomparso. Quindi, credo che qualcosa avrebbe dovuto fare. E praticamente lo ha fatto oggi. È una mossa per sopravvivere per i 5 Stelle. Non è né giusta, né ingiusta, ma indispensabile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, da Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro all’Università La Sapienza di Roma. De Masi ricorda: “Quando è caduto il Governo Conte Due, si diceva che Conte avrebbe dovuto fare un partito per conto suo e i sondaggi gli davano il 7-8%. Ebbene, a un anno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “Dall’inizio delDraghi a oggi, il M5s ha perso 7-8 punti percentuali, quindi è chiaro che la permanenza in questonon faceva altro che farlo dimagrire. Di questo passo, tra 6 mesi sarebbe quasi scomparso. Quindi, credo che qualcosa avrebbe dovuto fare. E praticamente lo ha fatto oggi. È unaperper i 5 Stelle. Non è né giusta, né ingiusta, ma indispensabile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, da Domenico De, professore emerito di sociologia del lavoro all’Università La Sapienza di Roma. Dericorda: “Quando è caduto ilDue, si diceva cheavrebbe dovuto fare un partito per conto suo e i sondaggi gli davano il 7-8%. Ebbene, a un anno di ...

Pubblicità

giandoserrao : De Masi prosegue nella diffusione della linea Travaglio: 'Conte potrebbe in poco tempo arrivare al 16%” uscendo dal… - Enzo_Altieri : RT @omarsivori: Draghicidio/ De Masi spiega la mossa di Conte e dei 5s“Rompere adesso è indispensabile per sopravvivere” - omarsivori : Draghicidio/ De Masi spiega la mossa di Conte e dei 5s“Rompere adesso è indispensabile per sopravvivere” - gianluca_masi : @GianniCuperIoPD Voi del PD avete una sola paura: le urne. Quindi va benissimo qualsiasi soggetto sia a capo del go… - CatellaniLaura : @spighissimo Oh ragazzo C'erano i tuoi amici con Conte e Di Maio prima con Salvini poi col PD ma Conte e I 5 G in… -