Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Lo dimostra anche il voto nelle amministrative del 12 giugno ed i ballottaggi del 27. Crescono Pd e Fratelli d'Italia, mentre Lega e M5S toccano i loro minimi storici da anni, con questi ultimi penalizzati dalla scissione del nuovo gruppo guidato da Luigi Di Maio. Gruppo denominato "Insieme per il Futuro" e che per la prima volta è stato rilevato da Ipsos nelle intenzioni di voto. L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 12 luglio FdI - 23,5 (-0,1% rispetto al 4 luglio) Pd - 21,7% (-0,1%) Lega - 14,5% (+0,2%) M5S - 11,5%

