Giorgia Meloni | veleni su Salvini e Berlusconi | ' Noi vogliamo combattere il Pd e loro?'

(Di giovedì 14 luglio 2022)è in testa ai sondaggi ma al momento sembra preoccupata dagli altri alleati, ossia da Lega e Forza Italia che sono molto tiepidi nei suoi confronti e che non vogliono la capa di Fdi ...

Pubblicità

francois94160 : @gabriellecluzel - femmefleurie : Il modo in cui Giorgia Meloni vuole fare l'interesse dell'Italia Thread informativo: Primo video riassunto - razzi… - melvnisblueyes : le donne quando avranno finalmente il primo presidente del consiglio donna ma il suo nome sarà giorgia meloni - silviomagnozzi : @EnricoLetta Elezioni anticipate. Vittoria della destra con Giorgia Meloni Presidente del Consiglio. Grazie M5S !!! Missione compiuta!!!?? - francois94160 : RT @francois94160: @TatianaVentose -

19.43, FdI: noi per ritorno alle urne "Non accettiamo scherzi,questa legislatura per FdI è finita". Così. "C'è stata una classe politica che ha privilegiato il suo destino. Il problema è in Parlamento. Noi chiediamo elezioni subito", incalza. "In una Repubblica parlamentare il governo lo ...Così la leader di fratelli d'Italia,sul palco della festa dei Patrioti a Palombara Sabina. . 14 luglio 2022Roma, 14 lug. (askanews) - 'E' quando c'è una tempesta che tu hai bisogno di chiedere ai cittadini chi deve essere il capitano della nave.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...