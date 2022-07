Gas | il piano Ue per l' inverno | «Termostato giù di un grado nelle case e tetto a 19 negli uffici»

Pubblicità

petergomezblog : Riscaldamento a 19 gradi, condizionatori a mezzo servizio e più carbone. Ecco il piano del governo per ridurre l’us… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen avverte: 'Dobbiamo prepararci a ulteriori interruzioni delle forniture di gas da parte della Russia.… - MediasetTgcom24 : Crisi gas, ecco il piano dell'Italia: lampioni spenti e meno riscaldamento | Con stop forniture, scatta la fase di… - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: La bozza del piano Ue sul consumo di gas: 'Giù i termostati di un grado nelle case'. 'Negli edifici pubblici se possibile… - RussianMike31 : RT @Agenzia_Ansa: La bozza del piano Ue sul consumo di gas: 'Giù i termostati di un grado nelle case'. 'Negli edifici pubblici se possibile… -

leggi anche Riserve di, ildel governo per salvare l'inverno in caso di stop delle forniture dalla Russia Il Movimento 5 stelle non voterà la fiducia: è crisi di governo Aumentano le ..., allarme Ue: nuovi tagli da Mosca I parlamentari M5s non trascinano voti Proprio mentre il ... Sulmeramente formale, ha rispettato gli... Paolo Natale: cdx primo schieramento con il 48% dei ...Necessaria anche la riduzione del riscaldamento di edifici pubblici, uffici, edifici commerciali (in particolare grandi edifici) a 19 gradi ...Nonostante l'esigenza (e il decreto di marzo per raddoppiare i livelli), mancano all'appello 31 milioni di metri cubi. Il governo ha già speso 33 miliardi in aiuti e prepara un nuovo pacchetto da 8 mi ...