Francesco De Gregori positivo al covid | posticipate alcune date dei live con Antonello Venditti

(Di giovedì 14 luglio 2022)Deè risultatoaldel tour converranno: il 26 luglio a Marostica, Piazza Castello (Summer Festival) si terrà il recupero del concerto previsto il 14 luglio 2022, il 3 agosto a Treviso all’Arena della Marca si recupererà del concerto previsto il 18 luglio 2022 e il 17 agosto a Cattolica all’Arena della Regina in scena ilprevisto il 16 luglio 2022. Ecco la scaletta dei: 1. Bomba O Non Bomba (al pianoforte) 2. La leva calcistica della classe ’68 (Dealla chitarra) 3. Modena 4. Bufalo Bill 5. La Storia 6. Peppino 7. Generale (Dealla chitarra) ...

Pubblicità

Rosalba_Falzone : RT @rockonitalia: VENDITTI & DE GREGORI: A causa della positività di Francesco De Gregori al Covid-19, i concerti del tour #VendittiDeGreg… - rockonitalia : VENDITTI & DE GREGORI: A causa della positività di Francesco De Gregori al Covid-19, i concerti del tour… - Alice_Vogue_2nd : RT @Vale22046: ??Più forte ti sentirò e tu più forte sarai?? Diamante?? (cover) ??Gianna Nannini Feat. Francesco De Gregori ht… - MrsGenes : Ciao uomo - Theorius Campus (Antonello Venditti & Francesco De Gregori, ... - cosimo_palermo : Francesco De Gregori - La notte delle sirene Roma, 6 Maggio 1989 -

IlMohicano_MilanoSound

A causa della positività diDeal Covid - 19, i concerti del tour "VENDITTI & DE" previsti questa sera, giovedì 14 luglio, a MAROSTICA, sabato 16 luglio a CATTOLICA e lunedì 18 luglio a TREVISO sono ...Il 23 agosto al Teatro al Castello è atteso il secondo degli eventi di punta di questo cartellone, quando sul palco salirà l'attesissima coppia formata da Antonello Venditti eDe, ... Francesco De Gregori positivo al Covid, posticipati i concerti con Antonello Venditti di Marostica, Treviso e Cattolica Francesco De Gregori è risultato positivo al Covid-19: vengono così posticipati i concerti del tour “Venditti & De Gregorì” previsti questa sera, giovedì 14 luglio, a Marostica, sabato 16 luglio a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...