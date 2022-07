Draghi, il discorso integrale con le dimissioni da presidente del Consiglio: «Ecco perché lascio» (Di giovedì 14 luglio 2022) Mario Draghi e il discorso integrale dove annuncia al Cdm le dimissioni da presidente del Consiglio. L'annuncio del premier italiano fa il giro del mondo come breaking news di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 luglio 2022) Marioe ildove annuncia al Cdm ledadel. L'annuncio del premier italiano fa il giro del mondo come breaking news di...

Pubblicità

bendellavedova : Ho trovato il discorso di #Conte politicamente surreale. Soffia sul fuoco dei problemi degli italiani che Draghi de… - repubblica : Dimissioni di Draghi, il suo discorso: 'La maggioranza di unita' nazionale non c'e' piu'. Ecco perche' lascio' - christianrocca : L’Italia torna italietta Il discorso con cui Draghi si è dimesso da presidente del Consiglio - CalmusJP : RT @repubblica: Dimissioni di Draghi, il suo discorso: 'La maggioranza di unita' nazionale non c'e' piu'. Ecco perche' lascio' https://t.co… - giulia1042010 : RT @PMO_W: Come nasce la seconda Repubblica. Trent'anni fa. Falcone, Capaci, 23 maggio 1992. Draghi, discorso sul Britannia, 2 giugno 1992… -