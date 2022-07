Dl Aiuti | il Senato conferma la fiducia al governo Il M5s non vota

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il dlsul quale si e' innescata la crisi diha ottenuto laal, dopo il primo via libera alla Camera dei deputati. Sono stati 172 i voti favorevoli, 39 i contrari e nessun ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Senato ha confermato la fiducia al governo posta sul dl aiuti. I sì sono stati 172, i no 39, nessun aste… - lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - Mov5Stelle : Dal Senato la dichiarazione di voto di @MariaDomenicaC4 - Enzo_Altieri : RT @Mov5Stelle: Dal Senato la dichiarazione di voto di @MariaDomenicaC4 - lunarossa31 : Governo Draghi%2C news sulla crisi oggi: concluso colloquio al Quirinale con Mattarella%2C Senato approva decreto A… -

Dopo le tensioni e la decisione del M5s di non partecipare al voto, la politica torna in aula. Tutte le notizie della ...'Decreto: l'approvazione definitiva, oggi, almette al sicuro i 500 milioni di euro a favore dell'autotrasporto'. Si apre così il nuovo comunicato stampa diffuso da Conftrasporto - Confcommercio ...(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2022 La Presidente del Senato Casellati annuncia l'esito del voto sul Dl Aiuti su cui il Governo ha posto la ...Il capogruppo del Movimento al Senato: "Non abbiamo né votato contro né sfiduciato il governo". E allora qual è la differenza tra un voto di fiducia e un voto su un singolo provvedimento