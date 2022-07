Crisi di governo, tutto congelato fino a mercoledì. La scuola attende, ma Bianchi non ha molte frecce nel suo arco per contratto e immissioni in ruolo (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo giorni di tensione, la Crisi di governo giunge al suo picco massimo con le dimissioni del premier Mario Draghi, respinge dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha rinviato l'esecutivo in Parlamento. mercoledì probabile "resa dei conti" con le comunicazioni del presidente del Consiglio prima al Senato e poi alla Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo giorni di tensione, ladigiunge al suo picco massimo con le dimissioni del premier Mario Draghi, respinge dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha rinviato l'esecutivo in Parlamento.probabile "resa dei conti" con le comunicazioni del presidente del Consiglio prima al Senato e poi alla Camera. L'articolo .

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - Marco02839896 : RT @Libero_official: 'Con la #crisidigoverno, #GiuseppeConte può tornare al 12%. E se torna #DiBattista il #M5s salirà ancora': le profezie… - fisicoperaria : @nonsonoioseitu Quando pure Mattarella non ci capisce niente e pensa che la crisi di governo sia stata causata da Antonio Conte. ?? -