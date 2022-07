Crisi di governo, Grillo benedice lo “strappo”: “La base non ne poteva più”. Conte: “Non cederemo ai ricatti” (Di giovedì 14 luglio 2022) Difende l’indifendibile, Giuseppe Conte. Si è da poco consumato lo strappo dal governo Draghi al Senato e nel tragitto dalla sua abitazione alla sede del M5S in via Campo Marzio parla con i cronisti che lo assediano: “Se qualcuno ha operato una forzatura, si assuma la responsabilità della pagina che è stata scritta ieri”. Rivolta la frittata: i ricattatori sono altri, non noi. “Il Movimento 5 stelle ha dato sostegno a questo governo sin dall’inizio per la transizione ecologica e la giustizia sociale. Questi sono i pilastri. Se poi si crea una forzatura e un ricatto per cui si mettono norme contro la transizione ecologica in un decreto che non c’entra nulla, voi capite che noi, per nessuna ragione al mondo, daremo voti per nuove trivellazioni, per costruire centrali a carbone, per costruire inceneritori, non è nel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Difende l’indifendibile, Giuseppe. Si è da poco consumato lodalDraghi al Senato e nel tragitto dalla sua abitazione alla sede del M5S in via Campo Marzio parla con i cronisti che lo assediano: “Se qualcuno ha operato una forzatura, si assuma la responsabilità della pagina che è stata scritta ieri”. Rivolta la frittata: i ricattatori sono altri, non noi. “Il Movimento 5 stelle ha dato sostegno a questosin dall’inizio per la transizione ecologica e la giustizia sociale. Questi sono i pilastri. Se poi si crea una forzatura e un ricatto per cui si mettono norme contro la transizione ecologica in un decreto che non c’entra nulla, voi capite che noi, per nessuna ragione al mondo, daremo voti per nuove trivellazioni, per costruire centrali a carbone, per costruire inceneritori, non è nel ...

