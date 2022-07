“Così può ancora salvarsi”. La ricetta di Biancofiore che punge Draghi: “Governo non all'altezza” (Di giovedì 14 luglio 2022) Michaela Biancofiore, parlamentare di Coraggio Italia e membro della direzione nazionale del partito, ha rivolto un appello a Mario Draghi, dando il proprio punto di vista al presidente del Consiglio per risolvere la crisi di Governo. “Il Premier Draghi secondo me ha fatto un solo ma grave errore dall'inizio del suo mandato, come già dissi a suo tempo, tenere fuori dal Governo i leader dei partiti dell'unità nazionale.Il suo non è stato il Governo dei migliori, non è stato un Governo all'altezza di super Mario e questo per colpa di chi gli ha imposto dei tecnici che non si sono rivelati all'altezza”. Dopo le punzecchiature ecco il piano strategico per portare avanti l'esecutivo: “Ora il Premier - dice Biancofiore - ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Michaela, parlamentare di Coraggio Italia e membro della direzione nazionale del partito, ha rivolto un appello a Mario, dando il proprio punto di vista al presidente del Consiglio per risolvere la crisi di. “Il Premiersecondo me ha fatto un solo ma grave errore dall'inizio del suo mandato, come già dissi a suo tempo, tenere fuori dali leader dei partiti dell'unità nazionale.Il suo non è stato ildei migliori, non è stato unall'di super Mario e questo per colpa di chi gli ha imposto dei tecnici che non si sono rivelati all'”. Dopo le punzecchiature ecco il piano strategico per portare avanti l'esecutivo: “Ora il Premier - dice- ...

