Ciriani (FdI) rilancia con fermezza: "Elezioni subito. L'Italia non può essere vittima di irresponsabili" (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre nel governo imperversa il caos, dai banchi dell'opposizione, dalla Meloni a Ciriani, Fratelli d'Italia fa sentire la sua voce: forte, chiara, coerente e inequivocabile. Una voce che torna a invocare le Elezioni come una soluzione possibile alla crisi in atto. E perché la parola torni a coloro ai quali spetta legittimamente: agli elettori. Intanto però, il governo a un passo dal baratro conferma la fiducia sul decreto legge Aiuti e il M5S, come già preannunciato, non voterà. Fallito il tentativo esperito dal parlamentare pentastellato D'Incà per evitare lo strappo nella maggioranza, proposte e indicazioni dell'ultimo minuto sembrano infrangersi comunque contro il muro di Palazzo Chigi. Con Draghi che ribadisce: «La fiducia è l'unica via percorribile. Non possiamo che agire con coerenza e linearità». Mentre Conte spara nel mucchio continuando a ...

