Bridgerton | Jonathan Bailey e Matt Bomer saranno amanti in una nuova miniserie in uscita | ecco di cosa parlerà

Il nome di un attore forse non troppo conosciuto fino all'anno scorso entrerà a far parte del cast della miniserie "Fellow Travelers". Stiamo parlando di Jonathan Bailey, diventato famoso per il famoso ruolo da Lord Anthony nell'amatissima serie tv Bridgerton. L'attore rivelazione, infatti, prenderà parte alla miniserie firmata ShowTime accanto ad un altro famosissimo attore: Matt Bomer. La serie conterà in totale circa otto episodi e saranno l'adattamento del romanzo di Thomas Mallon. Il libro, attualmente in Italia è del tutto inedito e dunque per i più curiosi, toccherà leggerlo in lingua originale. Per quanto riguarda le riprese invece, avranno inizio a fine Luglio a Toronto. La trama ruota tutta attorno ad una storia d'amore che diverrà anche ...

