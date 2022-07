Apocalisse: l’arrivo del caldo record in Italia (Di giovedì 14 luglio 2022) Questa estate sarà molto calda. Le premesse delle passate settimane non facevano sperare diversamente ed è in arrivo adesso una nuova ondata dal cuore del Sahara. Il caldo torrido, dunque, è pronto a tornare più forte di prima dopo una breve pausa. La nuova ondata è pronta a investire il nostro Paese e l’Europa occidentale con punte che interesseranno in modo particolare le regioni settentrionali. Già in questi giorni dovremmo vedere salire le massime con i termometri che arriveranno a toccare senza difficoltà i 37-38 gradi entro il fine settimana. La parte più acuta, però, è attesa per gli inizi della prossima settimana. Pare, infatti, che da lunedì si toccheranno anche i 42-43 gradi in Val Padana, temperature mai registrate da quando esistono le rilevazioni. AnsaDopo il caldo portato da Caronte, dunque, in Italia arriverà ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 luglio 2022) Questa estate sarà molto calda. Le premesse delle passate settimane non facevano sperare diversamente ed è in arrivo adesso una nuova ondata dal cuore del Sahara. Iltorrido, dunque, è pronto a tornare più forte di prima dopo una breve pausa. La nuova ondata è pronta a investire il nostro Paese e l’Europa occidentale con punte che interesseranno in modo particolare le regioni settentrionali. Già in questi giorni dovremmo vedere salire le massime con i termometri che arriveranno a toccare senza difficoltà i 37-38 gradi entro il fine settimana. La parte più acuta, però, è attesa per gli inizi della prossima settimana. Pare, infatti, che da lunedì si toccheranno anche i 42-43 gradi in Val Padana, temperature mai registrate da quando esistono le rilevazioni. AnsaDopo ilportato da Caronte, dunque, inarriverà ...

