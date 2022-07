AEW: Fyter Fest non aiuta Dynamite, calano ancora gli ascolti (Di giovedì 14 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di AEW Dynamite su TBS. La puntata che è stata la week 1 di Fyter Fest, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 942.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.32. ancora sotto il milione I numeri fatti registrare dallo show questa settimana sono più bassi rispetto a quelli di settimana scorsa, infatti la puntata precedente ha fatto registrare numeri migliori sia negli spettatori che nel rating e anche questa settimana ci si allontana dal milione di ascolti. Ma una buona notizia comunque per lo show c’è, infatti Dynamite si è classificato al primo posto nella classifica dei 150 show via cavo. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 14 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di AEWsu TBS. La puntata che è stata la week 1 di, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 942.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.32.sotto il milione I numeri fatti registrare dallo show questa settimana sono più bassi rispetto a quelli di settimana scorsa, infatti la puntata precedente ha fatto registrare numeri migliori sia negli spettatori che nel rating e anche questa settimana ci si allontana dal milione di. Ma una buona notizia comunque per lo show c’è, infattisi è classificato al primo posto nella classifica dei 150 show via cavo.

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Fyter Fest non aiuta Dynamite, calano ancora gli ascolti - - SpazioWrestling : AEW: Importante cambio di titolo avvenuto a Fyter Fest Week One #FyterFest #AEW - NATOlizer : AEW: Cadono gli Young Bucks, gli Swerve in Our Glory prendono i titoli di coppia a Fyter Fest… - zazoomblog : AEW: Cadono gli Young Bucks gli Swerve in Our Glory prendono i titoli di coppia a Fyter Fest - #Cadono #Young… - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Cadono gli Young Bucks, gli Swerve in Our Glory prendono i titoli di coppia a Fyter Fest -… -

Wardlow: chi sarà il suo sfidante a AEW Fyter Fest The Shield Of Wrestling AEW: Fyter Fest non aiuta Dynamite, calano ancora gli ascolti La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di AEW Dynamite su TBS. La puntata che è stata la week 1 di Fyter Fest, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale ... Cambio titolato a AEW Dynamite Fyter Fest: il commovente discorso del nuovo campione Durante l’edizione speciale di Dynamite “Fyter Fest Week 1”, abbiamo assistito ad un cambio titolato. Infatti Gli Young Bucks sono stati chiamati a difendere le cinture da campioni di coppia contro al ... La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di AEW Dynamite su TBS. La puntata che è stata la week 1 di Fyter Fest, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale ...Durante l’edizione speciale di Dynamite “Fyter Fest Week 1”, abbiamo assistito ad un cambio titolato. Infatti Gli Young Bucks sono stati chiamati a difendere le cinture da campioni di coppia contro al ...