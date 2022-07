Accumoli | sisma nel centro Italia | scossa di magnitudo 3 2

Leggi su zon

(Di giovedì 14 luglio 2022) Come nel 2016, la zona geo-localizzata è la stessa. Questa mattina, alle ore 04:21, è stata registrata unadi terremoto ad, in provincia di Rieti. L’epidel, avvenuto precisamente a 4 km dal paesino laziale, si è concentrato sul confine tra Lazio, Umbria e Marche. Proprio come accaduto il 24 Agosto 2016 ad Amatrice, la località colpita è la stessa di quasi 6 anni fa, ma fortunatamente non sembra altrettanto grave. La precedente infatti causò la morte di 300 persone e 390 feriti. Ildi stamane invece non ha causato danni ad edifici o persone. Per fortuna di, il terremoto non ha lasciato strascichi importanti dietro di se. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica evulcanologia, l’ipodel terremoto sarebbe da ...