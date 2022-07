Taranto, “aveva segretato lo zio con problemi psichici e lo picchiava selvaggiamente”: un 25enne fermato e accusato anche di tortura (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è anche il reato di tortura tra quelli contestati dalla procura di Taranto nei confronti del 25enne arrestato per aver segregato e picchiato selvaggiamente lo zio di 57 anni affetto da problemi psichici. Il pubblico ministero Francesco Ciardo nella richiesta di convalida del fermo che invierà al gip, oltre alle accuse di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni, ha ipotizzato anche il reato di tortura: sarà il giudice Giovanni Caroli nei prossimi giorni a valutare la richiesta di confermare la detenzione in carcere. Sono stati carabinieri di Massafra a scoprire la terribile storia entrando in possesso di un video, catturato da una telecamera interna, in cui si vede chiaramente il giovane che colpisce con violenza l’anziano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’èil reato ditra quelli contestati dalla procura dinei confronti delarrestato per aver segregato e picchiatolo zio di 57 anni affetto da. Il pubblico ministero Francesco Ciardo nella richiesta di convalida del fermo che invierà al gip, oltre alle accuse di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni, ha ipotizzatoil reato di: sarà il giudice Giovanni Caroli nei prossimi giorni a valutare la richiesta di confermare la detenzione in carcere. Sono stati carabinieri di Massafra a scoprire la terribile storia entrando in possesso di un video, catturato da una telecamera interna, in cui si vede chiaramente il giovane che colpisce con violenza l’anziano ...

CarloSantaroni : RT @ardigiorgio: assolto perché fatto non sussiste l’unico imputato che aveva chiesto abbreviato per morte di Lorenzo zaratta,un bambino su… - smilypapiking : RT @ardigiorgio: assolto perché fatto non sussiste l’unico imputato che aveva chiesto abbreviato per morte di Lorenzo zaratta,un bambino su… - PulcinoRossoner : RT @ardigiorgio: assolto perché fatto non sussiste l’unico imputato che aveva chiesto abbreviato per morte di Lorenzo zaratta,un bambino su… - Nico28381186 : RT @ardigiorgio: assolto perché fatto non sussiste l’unico imputato che aveva chiesto abbreviato per morte di Lorenzo zaratta,un bambino su… - bertolire : RT @ardigiorgio: assolto perché fatto non sussiste l’unico imputato che aveva chiesto abbreviato per morte di Lorenzo zaratta,un bambino su… -