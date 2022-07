Roma: Zaniolo entra dalla panchina e segna il 2-0 contro il Sunderland (Di mercoledì 13 luglio 2022) Amichevole pre-campionato oggi per la Roma. Allo stadio di Albufeira in Portogallo, con calcio d'inizio alle ore 12, i giallorossi scendono... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Amichevole pre-campionato oggi per la. Allo stadio di Albufeira in Portogallo, con calcio d'inizio alle ore 12, i giallorossi scendono...

Pubblicità

DiMarzio : Calciomercato | Intreccio @juventusfc-@OfficialASRoma: apertura per la cessione di #Zaniolo, i giallorossi contatte… - OptaPaolo : 70 - Nicolò #Zaniolo è il giocatore della Roma che ha completato piú dribbling (70) e quello che ha subito piú fall… - AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma in partenza per il Portogallo???? Presente naturalmente #Zaniolo, assente invece #Kluivert. #ASRoma… - f0tt3s3g4 : RT @DAZN_IT: Prima gara stagionale ed è subito gol per Zaniolo ?? La Roma vince anche la seconda amichevole stagionale: 2-0 sul Sunderland n… - Yuro_23 : RT @DAZN_IT: Prima gara stagionale ed è subito gol per Zaniolo ?? La Roma vince anche la seconda amichevole stagionale: 2-0 sul Sunderland n… -