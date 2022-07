Puglia, vaccini: al via la quarta dose per ultrasessantenni e fragili over 12 Italia, i numeri. Dati diffusi dal ministero della Salute ... (Di mercoledì 13 luglio 2022) ...//www.regione.Puglia.it/web/speciale - coronavirus/vaccino - anti - covid/sedi - vaccinali si ...dal ministero della Salute applicabile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 luglio 2022) ...//www.regione..it/web/speciale - coronavirus/vaccino - anti - covid/sedi - vaccinali si ...dalapplicabile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ...

Pubblicità

infoitsalute : Al via in Puglia la quarta dose dei vaccini anti Covid per over 60 e fragili dai 12 anni in su: c'è la circolare de… - AnsaPuglia : Vaccini: in Puglia Open day, medici base e farmacie per 4/a dose. Emiliano, invito è a vaccinarsi per proteggersi… - Borderline_24 : #Covid in #Puglia, al via la quarta dose per over 60 e fragili over 12. Emiliano: 'Fondamentale vaccinarsi'… - LaGazzettaWeb : Vaccini, in Puglia al via l'Open day per la quarta dose per over 60, fragili e over 12 - News - Telebari : Vaccini, al via in Puglia quarta dose per over 60 e fragili over 12: arriva la nuova circolare - #Bari #Notizie… -