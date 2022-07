Omicidio di Niccolò Ciatti: Bissoultanov non si trova. Ha disertato l’udienza per la carcerazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Colpo di scena al tribunale di Girona: Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per l'Omicidio di Niccolò Ciatti, ucciso a 22 anni a Lloret de Mar in un pestaggio, non si è presentato stamani, 13 luglio 2022, all'udienza per la carcerazione al Tribunale Provinciale di Girona: lo confermano fonti giuridiche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Colpo di scena al tribunale di Girona: Rassoul, il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per l'di, ucciso a 22 anni a Lloret de Mar in un pestaggio, non si è presentato stamani, 13 luglio 2022, all'udienza per laal Tribunale Provinciale di Girona: lo confermano fonti giuridiche L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato… - Agenzia_Ansa : Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per l'omicidio di Niccolò Ciatti, ucciso a 22 anni a… - telodogratis : Omicidio Ciatti, papà Niccolò: “Assassino è scappato, era la nostra paura” - VoxNewsInfo2 : : Omicidio Ciatti, l’assassino islamico è scappato. Papà Niccolò: “Era la nostra paura” - FirenzePost : Omicidio di Niccolò Ciatti: Bissoultanov non si trova. Ha disertato l’udienza per la carcerazione -