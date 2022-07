Napoli, trovato il possibile sostituto di Koulibaly (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come riportato da The Sun, il Napoli avrebbe trovato il sostituto di Koulibaly in caso di una sua partenza. Il nome è stato trovato in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come riportato da The Sun, ilavrebbeildiin caso di una sua partenza. Il nome è statoin...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, trovato il possibile sostituto di Koulibaly: Come riportato da The Sun, il Napoli avrebbe trovato il sostit… - SpinaFan : @mick_napoli_ Hanno trovato la droga che nascondevi - TeleseStefano : Grazie Komandante @kkoulibaly26 per aver difeso #Napoli ed il Napoli in questi anni.Grazie per il bene che hai fatt… - tuttoepolitica : @GennyDelVe Se un giocatore come KK,innamorato di Napoli e del Napoli, va via'perche' vuole vincere'e' chiaro che h… - tuttoepolitica : @FrancescoRoma78 Se un giocatore come KK,innamorato di Napoli e del Napoli, va via'perche' vuole vincere'e' chiaro… -