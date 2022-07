Napoli, Osimhen arrivato a Dimaro: l’accoglienza dei tifosi – VIDEO (Di mercoledì 13 luglio 2022) Victor Osimhen ha raggiunto i compagni nel ritiro di Dimaro ed è stato accolto da cori e applausi dei tifosi azzurri Victor Osimhen ha raggiunto i compagni nel ritiro di Dimaro ed è stato accolto da cori e applausi dei tifosi azzurri. ? Victor è arrivato a #Dimaro22 ? pic.twitter.com/hx9jpVRzw0— Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 13, 2022 «Osi, Osi, Osi» il grido dei tifosi che hanno accolto con grande affetto il proprio beniamino pronto a iniziare la nuova stagione con il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Victorha raggiunto i compagni nel ritiro died è stato accolto da cori e applausi deiazzurri Victorha raggiunto i compagni nel ritiro died è stato accolto da cori e applausi deiazzurri. ? Victor èa #22 ? pic.twitter.com/hx9jpVRzw0— Official SSC(@ssc) July 13, 2022 «Osi, Osi, Osi» il grido deiche hanno accolto con grande affetto il proprio beniamino pronto a iniziare la nuova stagione con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

claudioruss : #Koulibaly non partirà da Milano fin quando non sarà definito l'affare col #Chelsea: potrebbe arrivare a Dimaro sol… - SportdelSud : ???? Il #Napoli è in campo per la seduta mattutina nel ritiro di #Dimaro. Questa mattina c'è anche Victor #Osimhen c… - antonio_race : RT @Napoli_Report: Victor #Osimhen è a Dimaro. Accolto dagli applausi dei tifosi. #Napoli @giovanniannun - ACapNeBon82 : #Mazzarri, #Sarri, #Higuain, #Milik, #Reina, #Albiol, #Allan, #Insigne, #Ospina, #Mertens (?),#Fabian e ora… - MondoNapoli : Victor Osimhen è arrivato a Dimaro: il tweet del Napoli - -