Napoli, Hamsik: “Futuro da dirigente? Ne abbiamo parlato. Mi dispiacerebbe vedere andar via Mertens e Koulibaly” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marek Hamsik, attualmente ancora giocatore in Turchia tra le file del Trabzonspor, pensa già a un Futuro da dirigente, magari nella città dove è stato capitano: “Io dirigente al Napoli? Ci siamo sentiti io e il presidente, non è stata una cosa inventata. Può essere qualcosa che faremo insieme a Napoli quando smetterò di giocare”. Così ai microfoni di Radio Marte si è espresso il centrocampista, che ha poi continuato: “È stato recente il contatto con De Laurentiis. Spero che il Napoli continui a fare grandi cose come sta facendo da anni. Quando sono venuto questa estate mancavo da anni e in quei tre giorni non ho capito niente, non è cambiato l’amore verso di me”. Sulla situazione attuale della squadra partenopea ha invece parlato così: “Se è finito ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marek, attualmente ancora giocatore in Turchia tra le file del Trabzonspor, pensa già a unda, magari nella città dove è stato capitano: “Ioal? Ci siamo sentiti io e il presidente, non è stata una cosa inventata. Può essere qualcosa che faremo insieme aquando smetterò di giocare”. Così ai microfoni di Radio Marte si è espresso il centrocampista, che ha poi continuato: “È stato recente il contatto con De Laurentiis. Spero che ilcontinui a fare grandi cose come sta facendo da anni. Quando sono venuto questa estate mancavo da anni e in quei tre giorni non ho capito niente, non è cambiato l’amore verso di me”. Sulla situazione attuale della squadra partenopea ha invececosì: “Se è finito ...

