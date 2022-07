Monster Hunter Rise Sunbreak | recensione | si torna a caccia!

(Di mercoledì 13 luglio 2022)è l’attesissimo DLC di. Il nuovo capitolo della saga di, è finalmente nelle mani di ogni cacciatore e cacciatrice!Dopo le ultime avventure in difesa del villaggio di Kamura, è il momento di rispondere alla chiamata di Elgado.Nato su PlayStation 2 nel marzo 2004,porta i giocatori a scontrarsi con mastodontiche bestie selvagge, artigliate, zannute e, a volte, sputafuoco. dallo scontro con queste fiere si possono ottenere i materiali grezzi per affrontare belve sempre più pericolose, costruendo gli equipaggiamenti necessari al proprio stile di caccia. Avevamo già analizzato le informazioni in anteprima (con i comunicati ...

Rise è stato, senza alcun dubbio, uno dei migliori capitoli del franchise. Un franchise che, nel 2004, ha stupito tutti con la sua anima hardcore e che dato vita a una fanbase di ...I cacciatori armati di Nintendo Switch hanno dovuto aspettare un po', circa un anno e mezzo, ma è finalmente tempo di tornare ad affilare le lame per affrontare le nuove avventure diRise: Sunbreak , espansione del titolo Capcom che tanto successo ha riscosso sia nella sua prima release su console Nintendo che nella riproposizione per Steam di inizio anno. Come è ...Monster Hunter Rise: Sunbreak è pronto a reclutare nuovi cacciatori per superare le sfide del Grado Maestro: siete prontiMonster Hunter Rise: Sunbreak raggiunge un altro importante traguardo, superando quota 3 milioni di copie distribuite e vendute in digitale a meno di due settimane dal lancio.. Monster Hunter Rise: Su ...