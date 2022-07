Milano | precipita dal 7° piano del Palazzo di Giustizia | morto

Pubblicità

DRAMMA IN CENTRO 13 luglio 2022 13:59

Indagini in corso dopo l'allarme lanciato dai dipendenti del tribunale. La vittima aveva in tasca un biglietto nel quale annunciava il suicidio.

Un uomo, non ancora identificato, è precipitato questa mattina dal Palazzo di Giustizia di Milano ed è morto. Sul posto il 118, i Carabinieri, il pg Francesca Nanni e il procuratore Marcello Viola.