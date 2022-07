Meet&greet e aperitivo con LDA a Milano: come acquistarlo con Esperienze Prime Day (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un meet&greet con aperitivo con LDA a Milano: è tutto vero ed è disponibile per l’acquisto su Amazon. In occasione dei Prime Day 2022 infatti, il colosso aggiunge la sezione riservata alle Esperienze e mette in vendita showcase esclusivi ed incontri con alcuni degli artisti più apprezzati del momento. In vendita anche i posti per assistere allo showcase che Sissi terrà a Milano il 20 luglio, ma al momento non disponibili. Il mettere&greet con aperitivo con LDA è invece in vendita nella giornata del 13 luglio. Luca D’Alessio, in arte LDA, aspetta i fan per un meet & greet a settembre a Milano. L’esperienza comprende l’ingresso al meet & greet offerto da Prime Day e Sony Music che si terrà il prossimo 8 settembre. Viene inoltre ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un meet&greet concon LDA a: è tutto vero ed è disponibile per l’acquisto su Amazon. In occasione deiDay 2022 infatti, il colosso aggiunge la sezione riservata allee mette in vendita showcase esclusivi ed incontri con alcuni degli artisti più apprezzati del momento. In vendita anche i posti per assistere allo showcase che Sissi terrà ail 20 luglio, ma al momento non disponibili. Il mettere&greet concon LDA è invece in vendita nella giornata del 13 luglio. Luca D’Alessio, in arte LDA, aspetta i fan per un meet & greet a settembre a. L’esperienza comprende l’ingresso al meet & greet offerto daDay e Sony Music che si terrà il prossimo 8 settembre. Viene inoltre ...

