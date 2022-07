M5S, Conte ai parlamentari: “Domani non parteciperemo al voto in Senato, questione di coerenza. Disponibili al dialogo, ma no a cambiali in bianco” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il leader pentastellato attacca gli altri partiti di governo: «Chi ci definisce irresponsabili guardi nel suo cortile» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il leader pentastellato attacca gli altri partiti di governo: «Chi ci definisce irresponsabili guardi nel suo cortile»

Giorgiolaporta : Vi ricordate tutte quelle minchiate tipo l’uno vale uno, la democrazia degli iscritti, votiamo tutto su #Rousseau?… - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - Open_gol : ?? RETROSCENA: Conte nel pantano dopo il Consiglio Nazionale M5s cerca Draghi per evitare lo schianto #crisidigoverno - cretinetti1 : @PolScorr Il governo Draghi può sopravvivere anche senza l'appoggio di Conte. Questo è il senso della spaccatura de… - grazia_natola : RT @paolocristallo: Il Movimento 5 Stelle non voterà la fiducia in Senato: crisi di governo a un passo. Conte: “Le dichiarazioni di Draghi… -