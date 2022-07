M5s, Airola: “Io sono per uscire dal governo, posso comprendere appoggio esterno. Non ci sono le condizioni per votare fiducia al dl Aiuti” (Di mercoledì 13 luglio 2022) La conferenza stampa del presidente Draghi di ieri “non basta per votare la fiducia sul Dl Aiuti. Ma io parlo a titolo personale, ovviamente”. A dirlo è il senatore M5s Alberto Airola, mentre il Consiglio Nazionale del Movimento 5 stelle è ancora in corso. “Quello che ha detto il premier Draghi è il nulla e quello che ha detto Orlando sul ‘salario minimo’ è ancora più farfugliato” afferma il senatore. “Io capisco la prudenza di Giuseppe Conte in un momento come questo, però vivendo il Palazzo vi posso assicurare che da questo governo non otterremo nulla”. Non votando la fiducia, quale strada percorrere, l’astensione o non partecipare al voto, tenendo il vita il governo Draghi? “Secondo me non esiste una formula intermedia, ed io penso che si debba ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) La conferenza stampa del presidente Draghi di ieri “non basta perlasul Dl. Ma io parlo a titolo personale, ovviamente”. A dirlo è il senatore M5s Alberto, mentre il Consiglio Nazionale del Movimento 5 stelle è ancora in corso. “Quello che ha detto il premier Draghi è il nulla e quello che ha detto Orlando sul ‘salario minimo’ è ancora più farfugliato” afferma il senatore. “Io capisco la prudenza di Giuseppe Conte in un momento come questo, però vivendo il Palazzo viassicurare che da questonon otterremo nulla”. Non votando la, quale strada percorrere, l’astensione o non partecipare al voto, tenendo il vita ilDraghi? “Secondo me non esiste una formula intermedia, ed io penso che si debba ...

