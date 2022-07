L' omicidio del giovane italiano in Spagna finisce con una fuga | l' assassino scappa

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni in primo grado inper l'del 22enne di Scandicci (Firenze) Niccolò Ciatti, è risultato irreperibile a un'udienza in programma stamani a Girona: il tribunale avrebbe dovuto decidere sul suo eventuale ritorno in carcere e calcolare la rideterminazione della sua reclusione dal momento che è stato in prigione già quattro anni. A darne notizia è la famiglia Ciatti, rappresentata nell'udienza dai propri legali. A causa dell'assenza dell'imputato, il magistrato ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei suoi confronti. Bissoultanov era in regime di libertà vigilata in, dopo che l'estate scorsa era stato scarcerato per decorrenza dei termini. Il 3 giugno scorso era stato condannato per l'volontario del...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - SkyTG24 : Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele #Bianchi, accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - telodogratis : L’omicidio di Debora Pagano, dubbi del difensore del marito arrestato, oggi la convalida - alexbottoni : Omicidio Ciatti, 'Bissoultanov è scappato'. La Spagna emette un mandato di cattura internazionale… -

L'uomo è stato condannato a 15 anni per la morte21enne di Scandicci, ma non si è presentato all'udienza di carcerazione. Il giudice spagnolo ha ... Leggi ancheCiatti, tribunale Girona ...... a Catania , è stato arrestato in seguito all'accusa dell'di due pazienti in cura presso ... come sta/ Ultime notizie, in osservazione Entrambe le donne sono morte poche ore dopo la fine...Il ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni in primo grado in Spagna per l’omicidio di Niccolò Ciatti, è risultato irreperibile a ...La somministrazione di farmaci durante un turno di notte: le indagini della Procura e le reazioni del Cannizzaro e dell'Ordine Infermieri ...