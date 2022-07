Koulibaly al Chelsea, Juve beffata. Il Napoli deve fare un colpo top (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sembra vicina la fine delle trattative tra il club inglese e quello partenopeo. Koulibaly al Chelsea sembra veramente questione di pochi giorni, con la Juventus che resterà a bocca asciutta. I bianconeri dovranno trovare un nuovo profilo per il reparto difensivo. Il Napoli perde un giocatore top, oltre che ad simbolo della squadra. ADL e Giuntoli dovranno fare un super acquisto per ridare fiducia alla piazza. Koulibaly al Chelsea, ormai ci siamo e Juventus beffata: quali sono le cifre dell’affare? Inseguito e sognato, considerato come l’erede perfetto di De Ligt. Tutto finito ora, il Chelsea affonda per Kalidou Koulibaly e la Juventus resta a guardare. I Blues, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sembra vicina la fine delle trattative tra il club inglese e quello partenopeo.alsembra veramente questione di pochi giorni, con lantus che resterà a bocca asciutta. I bianconeri dovranno trovare un nuovo profilo per il reparto difensivo. Ilperde un giocatore top, oltre che ad simbolo della squadra. ADL e Giuntoli dovrannoun super acquisto per ridare fiducia alla piazza.al, ormai ci siamo entus: quali sono le cifre dell’af? Inseguito e sognato, considerato come l’erede perfetto di De Ligt. Tutto finito ora, ilaffonda per Kalidoue lantus resta a guardare. I Blues, ...

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - romeoagresti : Non è ancora chiusa, ma il #Chelsea è davvero molto avanti per #Koulibaly // Not a done deal yet but Koulibaly is v… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: il Chelsea ha intenzioni serie per #Koulibaly. Le ultime