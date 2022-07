Isabella Ricci: veramente fa questo lavoro? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sapete cosa fa nella vita Isabella Ricci, ex dama di Uomini e donne? Non solo la modella… E’ stata senza dubbio una delle protagoniste più amate della scorsa stagione di Uomini e donne. Isabella Ricci con la sua eleganza e la propria classe è riuscita a conquistare tutti in una sola volta. L’ex dama dopo poco ha incontrato subito la sua anima gemella e circa due mesi fa è convolata a nozze. Ma vi siete mai chiesti cosa fa nella vita? Ecco cosa abbiamo scoperto. (web)Isabella Ricci: ecco cosa fa l’ex dama di Uomini e donne Isabella Ricci, più volte data anche la sua altezza, ha raccontato di essere stata una modella. Nello stesso tempo è anche imprenditrice ma non nello stesso ambito. Precisamente lei si occupa del settore pet ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sapete cosa fa nella vita, ex dama di Uomini e donne? Non solo la modella… E’ stata senza dubbio una delle protagoniste più amate della scorsa stagione di Uomini e donne.con la sua eleganza e la propria classe è riuscita a conquistare tutti in una sola volta. L’ex dama dopo poco ha incontrato subito la sua anima gemella e circa due mesi fa è convolata a nozze. Ma vi siete mai chiesti cosa fa nella vita? Ecco cosa abbiamo scoperto. (web): ecco cosa fa l’ex dama di Uomini e donne, più volte data anche la sua altezza, ha raccontato di essere stata una modella. Nello stesso tempo è anche imprenditrice ma non nello stesso ambito. Precisamente lei si occupa del settore pet ...

