Inter, da oggi gruppo al completo a disposizione di Simone Inzaghi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da oggi gruppo al completo per Simone Inzaghi Da una settinana è iniziato il ritiro dell’Inter che però solamente a partire dalla giornata odierna Simone Inzaghi potrà lavorare con il gruppo al completo. Questa mattina sono arrivati ad Appiano Gentile gli ultimi giocatori che erano ancora in vacanza: Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. Nella serata di ieri sera sono arrivati Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, mentre Alexis Sanchez (in odore di rescissione) è entrato nel Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti da un ingresso secondario. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) DaalperDa una settinana è iniziato il ritiro dell’che però solamente a partire dalla giornata odiernapotrà lavorare con ilal. Questa mattina sono arrivati ad Appiano Gentile gli ultimi giocatori che erano ancora in vacanza: Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. Nella serata di ieri sera sono arrivati Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, mentre Alexis Sanchez (in odore di rescissione) è entrato nel Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti da un ingresso secondario. L'articolo proviene damagazine.

Pubblicità

Inter : Anche oggi in compagnia di @AmalaTV_ in attesa del match delle 18:30! ??? Le ultime novità su Lugano - Inter qui ??… - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? INTER, JOYA MIA Le notizie ?? - Inter : Allenamento congiunto per l'Inter oggi ad Appiano Gentile insieme a FC Milanese ?? Ecco gli highlights del pomeriggi… - internewsit : Dybala, ad oggi solo l'Inter! Paradosso Roma e Napoli ma ora deve decidere - - ertandem24 : L'Inter sulla situazione è sempre stata chiara, 70 milioni e ci siamo, se ci arrivano bene, altrimenti lo si tiene.… -