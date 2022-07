Ilary Totti retroscena Bomba | Lei l’ha tradito con Antonino Spinalbese Ecco i messaggi che ha scoperto Francesco

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ultim’ora incredibile sul gossip che ha sconvolto l’Italia, la separazione traBlasi e. A riportarla un autorevolissimo Corriere della sera anche se andrebbe comunque presa con le pinze. E’ ormai accertato che a scatenare la crisi della coppia siano stati deitrovati dall’ex capitano della Roma sul cellulare della moglie.alquanto compromettenti che avrebbero molto indispettito il calciatore. Scoop riguarderebbe proprio questo “terzo incomodo” e la sua identità. Il Corriere fa sapere che potrebbe trattarsi di un ex famoso, anzi famosissimo. Stiamo parlando di, ex compagno di Belen e padre della sua ultimogenita. Sarebbero proprio delirstylist ex di Belén Rodriguez ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - FreddieTee : RT @fabiofabbretti: Ilary Blasi domani dopo aver visto le foto di #Totti con la nuova fiamma pubblicate da CHI: - Novella_2000 : Ilary Blasi rompe il silenzio sui social dopo l’addio a Totti (FOTO) -

Tanto che qualche mese fa raccontano che Noemi abbia regalato aun bracciale con 5 pietre (...nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per".Dopo la rottura tra FrancescoBlasi il web è nostalgico e si rivolge alle coppie storiche sperando che almeno loro non si lascino. Il web è lo specchio della società e riflette le tendenze popolari. La separazione ...Non ci saranno invece intoppi sui beni immobiliari, già divisi tra i coniugi all’atto del matrimonio. La separazione Totti Ilary – riporta Il Messaggero – è stata perfezionata quest’oggi, secondo la ...una frase del genere lascia intendere questo, sembra quasi voler festeggiare la fine di una famiglia in cui, ricordiamo, sono nati tre figli. Continuerò a essere vicino a Ilary… Leggi ...