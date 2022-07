Il Pd si appella ai grillini | Berlusconi vuole proseguire senza Conte e Renzi pensa al Draghi bis tecnico

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario, nella conferenza stampa successiva all’incontro a Palazzo Chigi con i sindacati, ha dichiarato che il governo non può andare avanti con gli ultimatum. «Se il governo riesce a lavorare continua, se non riesce a lavorare non continua». Questo è il ragionamento del premier, che ha escluso ancora una volta la possibilità di un nuovo esecutivo a sua guida, parlando però di convergenze con le richieste fatte nel documento in nove punti presentato da Giuseppe. «Tanti dicono che a settembre faranno sfracelli, minacciano cose terribili… Il governo con gli ultimatum non lavora, perde il suo senso di esistere», ha detto. L’avvertimento è pere anche per Salvini. Ed è la risposta alla «verifica di governo» invocata da. Non ci sarà un governo ...