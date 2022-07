Il governo annuncia | “Niente restrizioni anti-Covid in autunno”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilha deciso di dare il via alla campagna vaccinale per la quarta dose a tutti gli over60, ma nonostante un boom delle prenotazioni e qualche coda agli hub i numeri sono ben lontani da quelli che ci si aspettava al ministero della Salute. Pierpaolo Sileri, sottosegretario ed ex membro del M5S che ha seguito Luigi Di Maio, è stato ospite della trasmissione The Breakfast Club su Radio Capital e ha tracciato il quadro dell'attuale situazione pandemia legata alle inoculazioni: “Se una quota di persone over 60 non farà la quarta dose non vuol dire che la campagna vaccinale sarà un flop. Molte persone si stanno infettando ora o si sono infettati negli ultimi giorni, quindi non avranno bisogno di una dose aggiuntiva. L'adesione alla campagna vaccinale ci sarà comunque e sarà anche superiore all'adesione standard della campagna vaccinale per l'influenza, per esempio. ...