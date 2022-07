Il giallo dei due comunicati. Totti-Blasi, la prova definitiva: perché è finita in un disastro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non dovevano esserci due comunicati distinti per l'annuncio della separazione. Ma alla fine Francesco Totti e Ilary Blasi hanno optato per questa soluzione. Pare infatti che non siano riusciti a trovare un accordo sul comunicato stampa. Riporta il Correre della Sera che lei lo voleva asciutto e sintetico mentre il Capitano preferisse dilungarsi sulla spiegazione del loro addio, su quella "separazione dolorosa ma non più evitabile", e sulle ragioni di quelle smentite su una loro crisi a febbraio quando uscirono le prime indiscrezioni. Così alla fine ognuno si è fatto il proprio comunicato. "Ho mandato il testo che Ilary mi ha chiesto di mandare, non so nulla né del prima e né del dopo", ha spiegato al Corriere Graziella Lopedota, ufficio stampa della conduttrice. E così dopo l'addio né Francesco Totti né Ilary ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non dovevano esserci duedistinti per l'annuncio della separazione. Ma alla fine Francescoe Ilaryhanno optato per questa soluzione. Pare infatti che non siano riusciti a trovare un accordo sul comunicato stampa. Riporta il Correre della Sera che lei lo voleva asciutto e sintetico mentre il Capitano preferisse dilungarsi sulla spiegazione del loro addio, su quella "separazione dolorosa ma non più evitabile", e sulle ragioni di quelle smentite su una loro crisi a febbraio quando uscirono le prime indiscrezioni. Così alla fine ognuno si è fatto il proprio comunicato. "Ho mandato il testo che Ilary mi ha chiesto di mandare, non so nulla né del prima e né del dopo", ha spiegato al Corriere Graziella Lopedota, ufficio stampa della conduttrice. E così dopo l'addio né Francesconé Ilary ...

