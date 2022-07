“Hai fatto bene” Ilary Blasi | succede qualche ora dopo l’annuncio della separazione con Totti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Non poteva fare altrimentitutto il marasma di queste ore.ha portato i figli in Africa, il più lontano possibile dall’uragano mediatico che si è battuto sull’Italia. Ilè quello che vi raccontiamo da ieri: Francescosi sono lasciati. Oramai lo sanno persino i sassi. È per questo che la donna è sbarcata poche ore fa in Tanzania portando con sé i tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) e la sorella Silvia. Una fuga programmata, dall’inevitabile pazzia mediatica che ha sconvolto la sua famigliail comunicato sullascritto sia dalla presentatrice sia da Francesco. Come abbiamo raccontato, i due hanno deciso di farlo non congiuntamente e usando toni diversi. ...