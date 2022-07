Grano Ucraina: 16 navi lo esportano attraverso il Danubio (Di mercoledì 13 luglio 2022) A giugno sono state esportate circa 2,5 milioni di tonnellate di prodotti agricoli attraverso le rotte logistiche disponibili. Ma la domanda mensile è di 8 milioni di tonnellate, aggiunge il governo ucraino. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022) A giugno sono state esportate circa 2,5 milioni di tonnellate di prodotti agricolile rotte logistiche disponibili. Ma la domanda mensile è di 8 milioni di tonnellate, aggiunge il governo ucraino. L'articolo proviene da Firenze Post.

