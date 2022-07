Grand Hotel 3 stagione anticipazioni, dal 22 luglio 2022 su Canale 5! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il prossimo venerdì 22 luglio 2022 prenderà il via l’attesissima terza e ultima stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni che torna per risolvere un Grande mistero, la scomparsa di Alicia. La giovane figlia della proprietaria dell’Hotel non si trova da nessuna parte. Inoltre si cercherà di capire chi si cela dietro la misteriosa organizzazione che vuole uccidere Diego (marito tradito di Alicia). A tenere unito il filo conduttore sarà sempre Julio protagonista indiscusso fin dal primo episodio. Ci saranno anche delle new entry, tra i quali un’attrice diventata famosa per essere stata protagonista della prima stagione de Il Segreto. Grand Hotel Intrighi e passioni, l’arrivo di Maite Al cast della fortunata fiction ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il prossimo venerdì 22prenderà il via l’attesissima terza e ultimadi– Intrighi e passioni che torna per risolvere une mistero, la scomparsa di Alicia. La giovane figlia della proprietaria dell’non si trova da nessuna parte. Inoltre si cercherà di capire chi si cela dietro la misteriosa organizzazione che vuole uccidere Diego (marito tradito di Alicia). A tenere unito il filo conduttore sarà sempre Julio protagonista indiscusso fin dal primo episodio. Ci saranno anche delle new entry, tra i quali un’attrice diventata famosa per essere stata protagonista della primade Il Segreto.Intrighi e passioni, l’arrivo di Maite Al cast della fortunata fiction ...

