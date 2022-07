Governo: per i bookmaker Draghi cade a fine luglio. Ma niente voto: Franco a Palazzo Chigi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nonostante gli appelli bipartisan alla responsabilità, per i bookmaker l'attuale Governo avrebbe i giorni contati: secondo agipronews su rilevazione Oddsdealer.net - fornitore di quote per i bookmaker internazionali - è probabile che cada entro la fine del mese (un'ipotesi a 1,50, contro il "no" a 2,30) e che si vada ad elezioni anticipate entro l'anno, una possibilità offerta a 1,30 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nonostante gli appelli bipartisan alla responsabilità, per il'attualeavrebbe i giorni contati: secondo agipronews su rilevazione Oddsdealer.net - fornitore di quote per iinternazionali - è probabile che cada entro ladel mese (un'ipotesi a 1,50, contro il "no" a 2,30) e che si vada ad elezioni anticipate entro l'anno, una possibilità offerta a 1,30 L'articolo proviene da Firenze Post.

