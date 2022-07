Governo | Letta | ' se via M5S cade tutto | non è ricatto o ripicca ma è logica'

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Non voglio che venga visto come unma se una forza politica importante come M5S" esce dal"non è pero perche diciamo chee si va al voto, è ladelle cose e quello che hanno detto ieri Salvini e Berlusconi è una considerazione ovvia". Così Enricoall'assemblea congiunta dei gruppi Pd alla Camera.

Pubblicità

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - FrancescoLollo1 : Il Pd è un partito di Letta e di governo,perde le elezioni e continua a governare. Ogni giorno Draghi trova un part… - emiliomagrini : RT @FurioGarbagnati: Che dopo 18 mesi di governo Letta dichiari “sarebbe incomprensibile aprire una crisi proprio mentre si avvia il proces… - Paolo160376 : RT @FurioGarbagnati: Che dopo 18 mesi di governo Letta dichiari “sarebbe incomprensibile aprire una crisi proprio mentre si avvia il proces… - SoniaLaVera : RT @dottorbarbieri: 'Questo governo può funzionare solo in questo formato e in questa configurazione. Era chiaro già quando è nato'. Lo ha… -

"L'Italia ha bisogno di unnon di precipitare a elezioni a ferragosto". Lo ha detto il segretario Pd Enricoparlando ai deputati del partito. "Nel momento nel quale ilmette al centro della sua azione la lotta alla precarietà credo sarebbe paradossale mettere in crisi il". 13 luglio ......al Senato Simona Malpezzi ha anticipato i temi della riunione con tutti i parlamentari dem nel pomeriggio (alla presenza del Segretario): " Sarebbe incomprensibile una crisi di. L'..."Non voglio che venga visto come un ricatto ma se una forza politica importante come M5S" esce dal governo "non è per ricatto o per ... e Berlusconi è una considerazione ovvia". Così Enrico Letta ...Roma, 13 lug. (askanews) - "L'Italia ha bisogno di un governo non di precipitare a elezioni a ferragosto". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta parlando ai deputati del partito. "Nel momento ...