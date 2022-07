Pubblicità

Today.it

Lì trovano un tutorial che pensano faccia al caso loro: ma le manovre sul piccolo corpicino portano a diverseed. A quel punto, col bimbo che piange dal dolore, i genitori, 27 anni ...... in alcuni casi minorenni,, abrasioni o ad dirittura la rottura dei denti o lesioni agli ... per ricevere maggiori compensi, acconsentivano a farsi rompere i denti e a procurarsiagli ... Fratture ed ecchimosi sul neonato: genitori a processo, ma per il giudice è colpa del "dottor Google" Per il giudice non s'è trattato di maltrattamenti ma di ingenuità da parte dei genitori. Fondamentali per scagionare la coppia sono state le testimonianze di medici e ortopedici che hanno confermato l ..."Cade dalla scala e si frattura un braccio" oppure "Litiga col vicino, tre giorni di prognosi per ecchimosi". Insomma: notizie di scarsa rilevanza, interessanti solo per i lettori del quotidiano ...