Fotovoltaico con alghe: ecco i biopannelli, producono elettricità, abbassano la CO2 e s'integrano sul tetto alla perfezione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Materiale organico – ovvero alghe – per produrre biopannelli fotovoltaici in grado di produrre energia, biomassa e di rimuovere CO2: è l'idea di Greenfluidics, una startup messicana attualmente impegnata nello sviluppo di una tecnologia che ambisce a generare energia pulita a bassissimo impatto ambientale, senz'altro promettente ma non priva di criticità significative. Scopriamoli insieme. Un mock-up dei biopannelli di Greenfluidics a parete verticale – ComputerMagazine.itSe le alghe possono creare fertillizante e carburante attraverso il processo di assorbimento di anidride carbonica e di conseguente emissione di biomassa, perché non utilizzare le loro proprietà per creare pannelli fotovoltaici in grado di generare energia pulita? E, al contempo, per produrre appunto biomassa e rimuovere CO2? Sono i ...

