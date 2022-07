Famiglie in difficoltà a Uboldo: dal Comune contributi da 400 e 500 € al mese (Di mercoledì 13 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Spesa sociale in continuo aumento a Uboldo. In questi giorni sono state approvate determine per venire incontro alle Famiglie che non riescono più ad arrivare alla fine del mese per la perdita del lavoro: 400 euro mensili saranno erogati per tre mesi a un nucleo in grave difficoltà economica, mentre un altro riceverà 500 euro ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 13 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Spesa sociale in continuo aumento a. In questi giorni sono state approvate determine per venire incontro alleche non riescono più ad arrivare alla fine delper la perdita del lavoro: 400 euro mensili saranno erogati per tre mesi a un nucleo in graveeconomica, mentre un altro riceverà 500 euro ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

