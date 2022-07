Donna uccisa a Salerno, il Sindaco si complimenta con gli investigatori (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Complimenti agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno che hanno individuato in tempi rapidissimi l’autore dell’efferato delitto della signora Maria Grazia Martino, uccisa nel corso di una rapina nella sua abitazione dove viveva con il fratello Isidoro e la sorella Adele, rimasta anche lei ferita”. A scriverlo, sul suo profilo FB, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in merito al fermo dell’ex badante 41enne originario di Baronissi che nella giornata di sabato è entrato nella casa in via San Leonardo 164 per derubare le due anziane dei soldi che avevano. “La Procura di Salerno, con il procuratore Giuseppe Borrelli e gli agenti della Mobile – ha aggiunto il primo cittadino – hanno assicurato alla giustizia l’autore di questo crimine. Mi unisco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Complimenti agli agenti della Squadra Mobile della Questura diche hanno individuato in tempi rapidissimi l’autore dell’efferato delitto della signora Maria Grazia Martino,nel corso di una rapina nella sua abitazione dove viveva con il fratello Isidoro e la sorella Adele, rimasta anche lei ferita”. A scriverlo, sul suo profilo FB, ildiVincenzo Napoli in merito al fermo dell’ex badante 41enne originario di Baronissi che nella giornata di sabato è entrato nella casa in via San Leonardo 164 per derubare le due anziane dei soldi che avevano. “La Procura di, con il procuratore Giuseppe Borrelli e gli agenti della Mobile – ha aggiunto il primo cittadino – hanno assicurato alla giustizia l’autore di questo crimine. Mi unisco ...

