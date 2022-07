Disastro nucleare di Fukushima | gli ex-manager Tepco dovranno pagare risarcimenti per 95 miliardi di dollari

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono stati condannati aun risarcimento miliardario, circa 13 trilioni di yen – 95didi danni totali – per non essere riusciti a prevenire ildel 2011 aquattro ex-dirigenti della, la Tokyo Electric Power Company, società che gestisce la centralegiapponese. La sentenza a favore di 48 azionisti, che avevano intentato causa nel 2012, è stata emessa da un Tribunale distrettuale di Tokyo, ha rivelato l’agenzia di stampa Kyodo. La sentenza è la prima a ritenere gli ex-dirigenti dellaresponsabili di quello che è uno dei peggiori disastri nucleari della storia, innescato da un violento terremoto e da un successivo tsunami in Giappone. Gli azionisti avevano chiesto un risarcimento totale di ...

Quasi 95 miliardi di euro di multa per non aver agito preventivamente per evitare il disastro della centrale nucleare di Fukushima nel 2011. È questa la pena inflitta dalla Corte distrettuale di Tokyo a quattro ex dirigenti della Tokyo electric power company (Tepco), l'operatore della centrale. Disastro nucleare di Fukushima, quattro dirigenti della Tepco condannati a un risarcimento record dopo 11 anni.