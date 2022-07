Covid, nuova ondata travolge Europa: “Subito quarta dose a over 60” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Covid corre in tutta Europa. “Non c’è dubbio che la pandemia non è ancora finita e non è il momento di rilassarsi, perché ci sono ancora molti individui a rischio di malattia grave”, afferma la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon, insistendo sulla necessità di accelerare i tempi sulla quarta dose di vaccino agli over 60. Nelle ultime “tre settimane” in Europa “abbiamo osservato un aumento delle notifiche dei casi e dei ricoveri” per Covid-19 e “prevediamo che entro fine mese Omicron Ba.5 sarà la variante dominante nella maggior parte dei Paesi Ue. Ciò che vediamo ora segnala l’inizio di una nuova ondata diffusa di Covid-19 nell’Ue, simile a quella che ha visto il Portogallo qualche ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilcorre in tutta. “Non c’è dubbio che la pandemia non è ancora finita e non è il momento di rilassarsi, perché ci sono ancora molti individui a rischio di malattia grave”, afferma la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon, insistendo sulla necessità di accelerare i tempi sulladi vaccino agli60. Nelle ultime “tre settimane” in“abbiamo osservato un aumento delle notifiche dei casi e dei rici” per-19 e “prevediamo che entro fine mese Omicron Ba.5 sarà la variante dominante nella maggior parte dei Paesi Ue. Ciò che vediamo ora segnala l’inizio di unadiffusa di-19 nell’Ue, simile a quella che ha visto il Portogallo qualche ...

