Conte ha provato invano a fare il suo Papeete | dice Ettore Rosato

Pubblicità

Marziaxmarziax : @EtiopeL @MarcoFattorini Anche tu potresti, eppure sei qua a commentare. È stato riconosciuto dalla stragrande magg… - SoniaLaVera : @ilgiornale Posso dire che dopo aver provato #Draghi rimpiango #Conte ? Il bene per gli italiani sarebbe che… - geomsalvatores2 : @GuidoCrosetto Quante sciocchezze in questo tw nn è mai il momento x far cadere un governo? Allora quando l'inbecil… - Emy38912654 : @matteorenzi Lo stupore l'ho provato quando ho letto che Conte è un'egocetrico SCRITTO DA TE PROPRIO TE...... - PiergiuseppeEs1 : @mariolavia @mariolavia La strategia è quella ovviamente. Mi fa ridere #Renzi che fa la morale a Conte sulla crisi… -

Il Manifesto

Darmian haa spazzare, ma colpendo un compagno. Onana e Hoti hanno tentennato e Casciato ha ... Da Luciano Spalletti ad Antoniofino a Simone Inzaghi - e potremmo andare anche più indietro ...Un messaggio anche per Paulo Dybala: Pogba haa convincerlo a rimanere alla Juventus, ma ... ha segnato 34 gol in 178 partite ed è diventato un punto di riferimento già con Antonio... «Dal premier un segnale sui temi sociali. Caro Conte, evitiamo una crisi adesso» "Il governo è nato su patti chiari e nessuno può pensare di condizionare il suo operato in modo ricattatorio". Parla il presdente di Italia viva ...Beppe Provenzano, il M5S non ha votato il dl Aiuti, in altri tempi sarebbe stata crisi. Perché vi stupisce che Berlusconi chieda una verifica «Perché non è stata chiesta tutte le volte in cui la Lega ...