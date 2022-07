Cara Ferragni, solo ora ti accorgi del degrado milanese? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fermi tutti: Chiara Ferragni è “angosciata” e anche “amareggiata”. E lo dice coraggiosamente, senza mezzi termini, lo denuncia ufficialmente in una story su Instagram (what else?): a Milano, caro sindaco, troppa violenza, troppe rapine nelle case e nei negozi (“piccoli negozi”, specifica), la situazione è fuori controllo. Un monito terribile, una scomunica da far tremare i polsi. Difatti il primo cittadino, Sala, si è ben guardato dal risponderle al modo piddino meneghino, “uhè, tì, pirla, prova tè a fare il sindaco”. No, si è messo sull’attenti, irrigidito, e probabilmente convocherà la giunta: quando parla Chiara, si ascolta, zitti e buoni. Del resto, se non sbagliamo l’ha fatta lui Ambrogina “per meriti sociali”, l’è propri inscì. Chiara, come un tempo Scalfaro, non-ci-sta: la sua schiettezza, la sua preoccupazione per le sorti della metropoli, del Paese, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fermi tutti: Chiaraè “angosciata” e anche “amareggiata”. E lo dice coraggiosamente, senza mezzi termini, lo denuncia ufficialmente in una story su Instagram (what else?): a Milano, caro sindaco, troppa violenza, troppe rapine nelle case e nei negozi (“piccoli negozi”, specifica), la situazione è fuori controllo. Un monito terribile, una scomunica da far tremare i polsi. Difatti il primo cittadino, Sala, si è ben guardato dal risponderle al modo piddino meneghino, “uhè, tì, pirla, prova tè a fare il sindaco”. No, si è messo sull’attenti, irrigidito, e probabilmente convocherà la giunta: quando parla Chiara, si ascolta, zitti e buoni. Del resto, se non sbagliamo l’ha fatta lui Ambrogina “per meriti sociali”, l’è propri inscì. Chiara, come un tempo Scalfaro, non-ci-sta: la sua schiettezza, la sua preoccupazione per le sorti della metropoli, del Paese, ...

