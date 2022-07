Bambino di sei anni con autismo e sindrome di Down scomparso: ritrovato morto nel laghetto vicino casa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un Bambino disabile di sei anni , scomparso nel nulla per alcune ore, è stato trovato annegato in un laghetto , non lontano dalla sua casa. Leggi anche > Bimbo annega e muore a 2 anni a Santa Severa: ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Undisabile di seinel nulla per alcune ore, è stato trovato annegato in un, non lontano dalla sua. Leggi anche > Bimbo annega e muore a 2a Santa Severa: ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno sei persone hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate sot… - calciepugnii : RT @precioustomline: il problema se la gente non salta sei tu mica loro grandissima testa di cazzo ma da uno che ha fatto una canzone con u… - precioustomline : il problema se la gente non salta sei tu mica loro grandissima testa di cazzo ma da uno che ha fatto una canzone co… - mamo75r : @Pacifis98482587 @sanpietrino5 @SpeedBall_Italy @disinformatico @GIMBE No, tu gli hai chiesto se era d'accordo sull… - YouNeedLOL : RT @mmysticgohan: I bambini in classe giocano. Bambina 1: Chi sei? Bambino 2: Goku non lo sai -